Фото: пресс-служба президента РК

«Сегодня мы отмечаем особую дату. 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем! Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности. Казахи – это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести. Ярчайшие примеры степных законов – «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима»), «Жетi жарғы» («Семь установлений») хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что казахстанский народ прошел долгий исторический путь – от законов Степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов.

«В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений. Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Первого Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи Главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции», - продолжил Токаев.

Он напомнил, что 30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ Независимости РК. Основной закон открывали слова: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…»

«Наша Конституция укрепила Независимость и открыла нам путь к процветанию. Казахстан как самостоятельное государство стал полноправным членом мирового сообщества. Конечно, время не стоит на месте. За тридцать лет в Основной закон 6 раз вносились поправки. Но будет верным сказать, что самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему, были приняты три года назад. Тогда многие предлагали провести поправки через Парламент. Но, несмотря на трудности, был выбран иной путь.Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума», - рассказал Президент.

30-летие Конституции – это историческая веха для страны, отметил он.