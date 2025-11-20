Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме отмечено, что Казахстан рассматривает Оман как одного из самых надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Глава государства также подчеркнул, что отношения между Астаной и Маскатом, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Омана – благополучия и процветания.