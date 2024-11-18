Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сербию

Президент
154
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич.

В воздушном пространстве Сербии борт главы государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны, отметили в Акорде.

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

 

#Токаев #визит #Сербия #прибытие

Популярное

Все
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков
Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева
Изменится ли пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году
Казахстанские авиадиспетчеры пройдут подготовку на тренажере с ИИ
Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»
В Астане назначены районные акимы
Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан
В Дубае начали строить первый порт для аэротакси
Гигантский скелет динозавра продали на аукционе почти за 5 млн евро во Франции
ТВ и радио в Казахстане приостановят вещание на этой неделе
Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев
Защиту трудовых прав казахстанцев, выезжающих за рубеж, обеспечат в РК
Туман и порывистый ветер обещают синоптики в ближайшие три дня
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадминтону в Замбии
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Токаев поздравил султана и народ Омана с национальным празд…
Токаев поздравил президента и народ Палестины с Днем незави…
Полный текст выступления президента на первом Форуме работн…
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]