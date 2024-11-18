Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сербию

Глава государства прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич.

В воздушном пространстве Сербии борт главы государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны, отметили в Акорде.

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.