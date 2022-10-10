Касым-Жомарт Токаев принял генсека ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.