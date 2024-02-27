Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности

Президент
60
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности. Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.

Был заслушан доклад заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов.

Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.

По итогам заседания Совет Безопасности принял решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.

 

#Токаев #безопасность #заседание #совет

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Платье, которое подарил Абай
Прекратить медвежью услугу
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Прокуратура Павлодарской области с начала года отменила госзакупок на 4 млрд тенге
Застрелил красавицу
Кендама – это не бильбоке
О тоях, патриотизме и любви
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Экономика сильная, но не силовая
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Не наступить на цифровые «грабли»
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
Аварии следовало ожидать
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
Нейросети заговорили на казахском
Не оставить бы сугробы
В приоритете – олимпийские виды
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Знание государственного языка – долг каждого
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Токаев побеседовал с работниками корпорации «Восток-Молоко»
Токаев подарил автобус Центру настольного тенниса
Президент посетил легкоатлетический центр «Ольга Рыпакова»
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с «Мастерской Лу Баня»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]