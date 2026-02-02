3-4 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В рамках визита состоятся переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.