Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Китай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

31 августа – 1 сентября Президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине.

2 сентября Глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета «Казахстан – КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

