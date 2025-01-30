Каток «Медео» закрывается на реконструкцию

Строительство,Спорт
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Будут улучшены технические характеристики арены и расширены функциональные возможности ледового стадиона

Фото: скриншот видео / 24.kz

Знаменитый высокогорный каток «Медео» закрывается на реконструкцию. По словам премьер-министра Казахстана, работы будут длиться три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Олжас Бектенов добавил, что реконструкция улучшит технические характеристики арены, благодаря чему она будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.

В частности, будут расширены функциональные возможности ледового стадиона для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Площадь «Медео» составляет более 10 000 квадратных метров. Каток расположен на высоте 1 691 метр над уровнем моря и является самым высокогорным из действующих открытых стадионов, а также лидером по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте.

 

#реконструкция #каток #Медео

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