Католики всего мира сегодня отмечают Рождество

Рождество в западной традиции — не только радость и подарки. Прежде всего - это христианский праздник с глубокой духовной составляющей

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25 декабря католики отмечают Рождество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

По случаю католического Рождества папа римский Франциск выступит с обращением «К городу и к миру» (Urbi et orbi) с балкона базилики Святого Петра в Ватикане в 12:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны).

В европейских городах проходят рождественские ярмарки и устанавливаются украшенные ели. В Страсбурге, называемом «столицей Рождества», на центральной площади установлена 31-метровая ель, а ярмарка под темой «Время удивляться» продлится до 27 декабря. Для экономии ресурсов в городе используются энергосберегающие лампочки.

В Германии во время праздников будут гореть около 21,79 миллиарда лампочек на гирляндах, что немного ниже рекорда прошлого года.

Вифлеем во второй раз ограничил празднования в знак солидарности с жертвами конфликтов в Газе. На главной площади не будет рождественской елки, а поток туристов резко сократился: заполняемость отелей упала с 80% до 3%.