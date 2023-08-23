Кайрату Кудайбергену снова продлили арест

Фото со страницы Кайрата Кудайбергена в Facebook

По данным пресс-службы Алматинского городского суда, срок ареста Кайрату кудайбергену продлили на 1 месяц – до 21 сентября.

Экс-депутат алматинского маслихата был задержан в апреле 2022 года.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).

Кудайберген был депутатом маслихата Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга "Q3 Worldwide".