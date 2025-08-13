«Казаханимация» проводит мастер-классы в Астане

Кино,Столица
184
Венера Баталова
корреспондент

Проект охватывает ключевые этапы создания анимационного фильма — от разработки идеи до ее реализации

Фото: Минкультуры РК

Творческое объединение «Казаханимация» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова запустило в Астане образовательную программу «От идеи до мультфильма», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках серии мастер-классов участники изучают сторителлинг, визуальное повествование, создание анимационных миров, а также финансовое планирование и особенности различных техник производства.

Программа проходит с 28 июля по 11 октября. К обучению привлечены специалисты из Финляндии, Канады, Франции и Армении, обладающие опытом работы в международной анимационной индустрии.

Каждый из приглашенных экспертов освещает отдельную тему: от подготовки питч-деков и драматургии до документальной анимации и техники перекладки. Формат мероприятий включает как теоретические, так и практические занятия.

Для широкой аудитории также предусмотрены онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале «Казахфильм».

Проект реализуется в рамках усилий по развитию анимационного сектора в Казахстане и созданию профессиональной образовательной среды для специалистов отрасли.

#анимация #Казаханимация #мастер-классы

