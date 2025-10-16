Фильм основан на реальных событиях и посвящён подвигу капитана полиции Газиза Байтасова, трагически погибшего в 2011 году в Таразе при исполнении служебного долга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат

С 23 октября в казахстанских кинотеатрах стартует показ фильма киностудии «Казахфильм» — «Капитан Байтасов».

Картина создана по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Премьера кинокартины состоится 23 октября. Главные роли в фильме исполнили Азамат Сатыбалды, Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Дархан Сулейменов, Кобыланды Болат.