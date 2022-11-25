"Казахмысовцы" поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Ваша убедительная победа на выборах – это свидетельство высокого доверия и поддержки народа нашей страны, в числе которых и мы, работники предприятий Группы "Казахмыс".

За три предыдущих года на посту президента, Вы проявили себя как дальновидный политик, опытный дипломат и истинный миротворец. Ваши управленческие качества высоко оценены не только казахстанцами, но и мировым сообществом. Вы зарекомендовали себя высокопрофессиональным руководителем, умеющим принимать судьбоносные решения для нашего народа. Этим Вы по праву заслужили поддержку и уважение наших граждан.

Сегодня Казахстан вступает в новый исторический период. Убеждены, что предстоящие реформы станут эффективным ответом на чаяния народа и обеспечат устойчивость нашей страны в условиях беспрецедентных внешних вызовов. И мы верим, что вместе с Вами продолжатся масштабные преобразования, способствующие укреплению стабильности и безопасности Казахстана.

Пользуясь случаем, от лица каждого работника Группы "Казахмыс", мы выражаем признательность за особое внимание к горно-металлургической отрасли страны, которая, как и прежде, является крепкой основой казахстанской экономики.

Мы,геологи, шахтеры,обогатители, металлурги и энергетики, желаем Вам крепкого здоровья и сил достичь поставленных задач. В свою очередь обещаем оказать всестороннюю поддержку для укрепления нового казахстанского общества.

Уверены, что вместе мы построим Справедливый Казахстан!

С уважением, трудовой коллектив Группы компаний "Казахмыс"