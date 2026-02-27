Казахские поэты и айтыскеры поддержали творчеством новую Конституцию

32
Дана Аменова
специальный корреспондент

В стихах звучит мысль о том, что государственность Казахстана и его суверенитет всегда будут защищены Основным законом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские поэты выразили поддержку проекту новой Конституции через поэтическое слово. В своих произведениях они затронули темы независимости, национальных ценностей, защиты природы, роли семьи и укрепления государственности, сообщает Kazpravda.kz

В акции приняли участие поэты Мейирбек Султанхан, Асем Ережекызы, Дидар Ками, Жансая Мусина, Мухтар Ниязов и Нурлан Есенкул. Через поэтические строки они подчеркнули значение обновления Основного закона страны и его роль в укреплении справедливого общества.

Так, поэт Мейирбек Султанхан в своем стихотворении отметил, что новая Конституция станет опорой для сохранения независимости страны и ее государственности.

«Священна степь — наследие отцов,
Где память предков в каждом ветре слышна.
Независимость и сила наших слов
Всегда хранимы Основным законом страны», – рассказал Мейирбек Султанхан.

В поэтических строках подчеркивается, что Конституция защищает суверенитет Казахстана и его культурное наследие, а также закрепляет уважение к семейным ценностям и ответственности перед будущими поколениями.

Поэтесса Асем Ережекызы в своем выступлении также обратилась к теме справедливости и общественного единства, подчеркнув важность роли семьи и традиций в обществе.

«Семья — начало жизненной дороги,
Где ценности и честь передают.
Закон страны хранит ее устои,
И долг каждого в нем определён», – поделилась Асем Ережекызы.

В свою очередь Жансая Мусина, Дидар Ками, Мухтар Ниязов и Нурлан Есенкул в своих произведениях затронули темы исторической преемственности, национальной культуры и общественного единства. В стихах звучит мысль о том, что государственность Казахстана и его суверенитет всегда будут защищены Основным законом.

По словам участников, поэзия всегда играла важную роль в общественной жизни Казахстана, помогая через художественное слово передавать идеи независимости, единства и духовных ценностей.

Поэты отметили, что новая Конституция должна стать правовой основой для дальнейшего развития страны и укрепления ее государственности.

Айтыскеры также поддержали новую Конституцию поэтическим словом. Нурлан Есенкул и Нурбол Жауынбай выразили поддержку проекту новой Конституции через поэтическое выступление.

В своих импровизированных строках они затронули темы единства народа, развития науки и образования, а также роли молодежи в будущем страны. Айтыскеры подчеркнули, что обновление Основного закона должно способствовать укреплению независимости Казахстана и дальнейшему развитию государства.

По словам акынов, новая Конституция призвана закрепить ключевые ценности общества – образование, культуру, инновации и национальное единство.

«Тысячелетняя история моей степи начинается с единства народа. Наука, образование, культура и инновации – главные ценности времени. Давайте вместе примем новый закон страны, чтобы независимый Казахстан уверенно шел вперед», – Нурлан Есенкул.

Айтыскеры также отметили, что именно через знания и развитие науки формируется будущее страны, а молодежь должна стать движущей силой прогресса.

«Если Казахстан будет расти через образование, появятся новые ученые и талантливая молодежь. Когда знания защищены законом, страна становится сильнее и устремляется вперед», – Нурбол Жауынбай.

По словам акынов, айтыс всегда был не только формой народного искусства, но и способом выразить общественные настроения и ценности. Через поэзию и импровизацию акыны традиционно поднимают вопросы будущего страны, национального единства и духовного развития общества.

Они подчеркнули, что поддержка новой Конституции – это вклад в укрепление государственности и развитие справедливого общества.

#реформа #конституция #референдум #поэзия #стихи

