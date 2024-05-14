Казахский аул раскинулся в центре Парижа

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Олимпийских игр одна из площадей в сердце Парижа на два дня превратилась в миниатюрный казахский аул. Парижане и гости столицы с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу и с интересом знакомились с культурой Великой степи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Совсем скоро этот город станет мировой столицей спорта, куда съедутся тысячи атлетов из сотен стран мира. Чтобы помочь казахстанским участникам выделиться из общей массы, соотечественники, живущие в Париже, при поддержке посольства Казахстана решили в канун Олимпиады организовать казахский аул.

На площади демонстрируют национальные игры, представлены фотогалерея достопримечательностей под открытым небом, ярмарка ремесленников и полевая кухня, где на глазах публики готовятся любимые блюда казахстанцев.

"Даже если мы сейчас в центре Парижа, далеко от спокойствия Казахстана, которое чувствуется через фотографии и картины, представленные здесь, все равно нам хорошо. Пробуем традиционную кухню, узнавать новые культуры – это всегда интересно", поделился режиссёр Ноэ Самсон. "Это на самом деле открытие. Я совсем не знаю вашу страну, знаю лишь название, и из литературы, может быть, представляю лошадей в степи. Но здесь я увидела богатство культуры Казахстана. Я сама родом из Мадагаскара, хоть это далеко от вас, я увидела сходство наших народных танцев", - отмечает журналист Орели Рани.

В течение двух дней для гостей выступали артисты «Казахконцерта». Традиционная музыка и национальные инструменты вызвали не меньше интереса, чем главный экспонат аула – юрта. Она стала для парижан полноценным музеем.

"Мы очень рады принимать здесь казахский аул в двух шагах от Триумфальной Арки, в двух шагах от Елисейских полей. Пейзажи страны, юрта, выступления артистов. Для нас Олимпийские игры – это возможность показать гостеприимство парижан, и приятно, что нам выпал шанс принимать наших казахских друзей на этой площади", - говорит мэр 17 округа Парижа Жоффруа Булар.

Спустя два дня работы казахского аула в Париже заметно прибавилось поклонников нашей культуры, которые пообещали не просто поддержать спортсменов РК во время Олимпиады, но и всерьез начали задумываться о поездке в Казахстан, добавил телеканал.