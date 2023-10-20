Казахский как по нотам

Общество
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Юлия Пулина

Как освоить государственный язык через общение и музыку?

фото из архива Бронислава Бугинаса

«Мне кажется, свои способности к казахскому я впитал с молоком кормилицы», – шутит преподаватель музыкальной студии «ГолосОК» школы искусств Астаны Бронислав Бугинас. Он восьмой и самый младший в литовской семье, которая переехала в поселок Карсакпай области Улытау в далеких 1960-х годах.

– Я единственный из детей родился в Казахстане, в 1965 году, – вспоминает он. – Когда мама родила меня, своего молока у нее не было. Все время, что мы находились в роддоме, меня кормила соседка по палате, казашка. Мы жили в одном поселке и часто встречались, общались с ее сыном.

Мама Бронислава Казисовича ушла из жизни, когда ему было 15 лет. Отец уехал, а он и его сестра решили остаться в Карсакпае. До сих пор он с благодарностью вспоминает своих учителей, которые поддерживали, оберегали и заботились о нем. Учитель географии лелеяла надежду, что ее Броничка тоже выберет профессию школьного педагога. До поступления в вуз Бронислав Бугинас семь лет проработал в карсакпайской школе пионервожатым. Там он научился играть на домбре и фортепиано, петь, да и азы казахского языка постигал в школе: поселок был многонациональным, а среди его подопечных было много казахов.

– Я мечтал быть учителем, даже поступил на заочное отделение в институт на естественно-географический факультет, – отметил он. – Учителем я стал, но преподаю вокал и музыку.

На эту стезю его привела случайность. За компанию с другом он поехал в Жезказган, чтобы поучаствовать в музыкальном конкурсе молодых талантов. И победил, что неудивительно, ведь Бронислав Казисович не только прекрасно поет, но и виртуозно играет на домбре. Наградой за победу стало направление на обучение в Алматинский государственный университет на факультет музыки и хореографии. Там он познакомился со своей супругой Татьяной, вместе они вернулись по окончании университета в Жезказган.

Во время обучения в вузе благодаря своей коммуникабельности Бронислав Бугинас выучил казахский язык.

– Я учился на преподавателя музыки в школе, преподавателя вокала, – вспоминает он. – Мы, студенты, жили в общежитии, хотелось больше общаться, а так как большинство ребят были казахской национальности, я просто запоминал отдельные слова, фразы, потом стал связывать их по смыслу.

Самое главное, подчеркивает он, не бояться говорить. Только в общении запас слов постоянно пополняется, а акцент со временем исчезает.

– Правильно произносите или нет, неважно, – говорит Бронислав Бугинас. – Никто не смеялся над моими ошибками или произношением. Когда обсуждаю тему общения на казахском с русскоязычными, они говорят, мол, мы стесняемся, будут смеяться. Хочу пожелать всем, кто хочет изучать язык: говорите как можете. Я до сих пор не владею казахским в совершенстве, знаю только разговорный. Но меня все понимают, поддерживают, уважают за это.

Как оказалось, Бронислав Казисович не учил язык по учебникам и словарям. «Я не полиглот, – признается он, – за время учебы в школе так и не выучил английский или немецкий языки». С казахским все легче, по-другому. Он идет легко, особенно через музыку. И в этом ему помогают песни. Что интересно, его воспитанники, ранее не знавшие казахский, начинают на нем говорить именно в его вокальной студии.

– Каждая песня – это новые слова. Мне же нужно малышам смысл объяснять, если я беру для исполнения детскую песенку, – отмечает наш собеседник. – Таким образом я и сам новые слова заучиваю. Поэтому моя педагогическая сфера деятельности очень помогает.

В студии музыки и вокала «ГолосОК» занимаются дети разных национальностей. В этом году пришли учиться 100 детей, в основном казахи. Но и среди них есть ребята, которые мало говорят на родном языке. Такая проблема существует, и не только в больших городах. Преподаватель благодаря двуязычию научился делать миксы для уроков. Например, сам переводит казахскую песню на русский язык или один из куплетов. Его коллега – преподаватель казахского языка – делает перевод с русского на казахский с учетом литературных особенностей. Главное, чтобы было понятно и интересно всем детям.

– Получается так интересно: с одной стороны, дети приходят заниматься вокалом, но параллельно начинают осваивать и казахский язык, – отмечает Бронислав Казисович. – Музыка очень помогает. Потом они выступают в школах, а главное – их родители, бабушки и дедушки не нарадуются, что дети и внуки на родном языке поют.

Конечно, не все дети остаются после года обучения. Если у ребенка есть способности к пению, он продолжает учиться. В последующие годы со смешанными группами преподаватель работает на двух языках, и хотя большинство казахоязычных детишек понимают русский язык, все же он старается говорить с ними на их родном языке.

Чтобы стимулировать интерес учащихся к казахскому языку и культуре, Бронислав Казисович, с детства пишущий стихи, издал свою книгу загадок о казахских народных инструментах на русском языке.

– Я придумал загадки про все музыкальные инструменты, которые знаю, – отметил он. – Благодаря родителям учеников сборник был издан. А наглядно все инструменты есть в моей коллекции, мы часто на них играем.

В коллекции Бронислава Бугинаса более 200 инструментов. Есть классические детские: арфа, литавры, виолончель и саксофон. Есть народные – он собрал все казахские инструменты, привозят их и из других стран. Одно из недавних приобретений – тростниковый муккури из Японии, похожий на варган или шаңқобыз. А недавно папа одной из учениц, мастер прикладного искусства, сообщил, что трудится над созданием детского жетыгена в подарок учителю. Такой дорогой инструмент ни сам преподаватель, ни школа искусств, где он работает, не смогли бы приобрести.

– Я придумываю сказки и звуками инструментов рассказываю их детям, – рассказывает Бронислав Казисович. – Хорошо играю на домбре, гитаре, фортепиано, в основном под их аккомпанемент мы занимаемся с детьми.

Среди его подопечных – учащиеся академии музыки по классу фортепиано, флейты и домбры в музыкальных школах.

Особенно приятно, что среди выпускников музыкальной студии Бронислава Казисовича появились продолжатели его дела – двое студентов школы искусств Жезказгана стали педагогами. И на первых этапах их работы он рад помочь им с материалом, репертуаром.

– Не все мои ученики выбрали для себя музыку как профессию, – отмечает он. – Однако очень приятно получать от них спустя годы трогательные письма и поздравления с Днем учителя. И пусть они не стали профессиональными музыкантами, любой парень или девушка, которые хорошо поют или играют на музыкальных инструментах, всегда будут душой компании.

Эта душевная связь – педагога и его учеников – не прерывается с первых выпусков. Творческая семья Бугинасов уже 10 лет живет и работает в Астане. Их первые столичные выпускники до сих пор принимают участие в отчетных концертах студии. Педагог общается и с их родителями, существует даже общий чат. Среди воспитанников немало тех, кто учится в музыкальной академии, прошел разные конкурсы, начиная от «Голос. Дети. Казахстан» и заканчивая «Славянским базаром».

Не менее тесная связь сохранилась у Бугинасов и с родными местами – Карсакпаем и Жезказганом, куда они стараются приезжать каждый год. Здесь живут не только родственники, но и близкие друзья, коллеги. До отъезда в Астану Бронислав Бугинас был самым популярным ведущим всех праздничных городских мероприятий.

– Мы уехали из Жезказгана, так как хотели поменять свою жизнь, расширить горизонты, и у нас это получилось. Но теплые воспоминания о Карсакпае и Жезказгане бережно храним в сердце, – говорит он.

За 10 лет в столице Бронислав Бугинас обучил вокалу более 1 000 детей. А уж учеников в родных краях не сосчитать, но он всех прекрасно помнит.

27 апреля 2023 года педагог был удостоен ордена «Құрмет», награду ему вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

#казахский язык #қазақ тілі #изучение #государственный язык #ГолосОК #Бронислав Бугинас

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