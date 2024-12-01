Казахский музыкально-драматический театр имени Абая отмечает 90-летие

Театр
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В рамках юбилейных мероприятий прошел ряд мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В этом году отмечается 90-летие Казахского музыкально-драматического театра имени Абая. За это время театр стал священным местом, внесшим значительный вклад в развитие национального искусства, радуя зрителей новыми произведениями и открывая творческий путь многим мастерам сцены.

Театр имени Абая — первый среди всех казахских театров. Именно здесь в 1917 году под руководством Мухтара Ауэзова на жайлау Ойкудык состоялась премьера пьесы «Енлик – Кебек».

В рамках юбилейных мероприятий прошел ряд мероприятий.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев поздравил коллектив театра и всех любителей искусства с этим знаменательным событием. Театру были вручены ключи от нового автобуса.

«Культурный очаг, основанный такими выдающимися личностями, как Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев и Галиакпар Торебаев, стал символом духовной ценности нашего региона. За 90-летнюю историю театра была написана летопись ярких достижений в области искусства. Мухтар Ауэзов однажды сказал: «Театр — одно из величайших изящных искусств». Это духовная гордость не только нашей области, но и всего казахского народа, яркий маяк национальной культуры. Желаю сплоченному коллективу театра вдохновляющего творческого пути и новых ярких успехов!» — отметил аким в своей поздравительной речи.

На конференции «Абай театры: тарих толқынында» подробно обсуждалось богатое историческое наследие театра и его место в национальной культуре. Во время пленарного заседания театроведы и абаеведы страны выступили с докладами, посвященными развитию театра, кино и роли театра имени Абая в обществе. Также была презентована книга «Тарихы терең театр»», подробно освещающая становление и развитие театра, его вклад в казахское искусство и культуру.

К юбилею был создан документальный фильм «Ойқұдықта маздаған театр», рассказывающий о ключевых моментах 90-летней истории театра, трудах известных деятелей искусства и значении театра в национальной культуре.

В рамках торжественного мероприятия были зачитаны поздравления председателя Сената парламента РК Маулена Ашимбаева, министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

К 90-летнему юбилею актеры театра были награждены медалями и нагрудными знаками.

#юбилей #искусство #Казахский музыкально-драматический театр имени Абая

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