Казахский национальный оркестр имени Курмангазы откроет новый сезон

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В предстоящем сезоне слушателей ждут новые музыкальные композиции.

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Коллектив Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы рассказал на брифинге о том, какие музыкальные новинки ждут слушателей оркестра и любителей музыки в новом концертном сезоне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РСК г. Алматы.

Как отметил директор Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Медет Куанышев, нынешний концертный сезон был открыт в ходе гастрольного тура в Италии. Концертные туры оркестра продолжаются и по городам республики.

«5 октября стартует открытие 90-го сезона. В следующем году оркестру исполнится 90 лет со дня основания, чего мы все с нетерпением ждем. В связи с юбилеем планируются гастрольные туры по всем городам республики и за ее пределами. В честь знаменательной даты перед нашими слушателями выступят народная артистка РК Нуржамал Усенбаева и заслуженный артист РК Нурлан Унербаев. Наряду с коллективом нашего оркестра будут выступать также артисты Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая и артисты филармонии», - поделился Куанышев.

По его словам, в предстоящем сезоне слушателей ждут новые музыкальные композиции. Оркестр исполнит лучшие произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов.

«Мы предложим зрителю новый репертуар. Это будут произведения зарубежных и отечественных композиторов. В этом сезоне хотим исполнить знаменитое произведение композитора Зекинья де Абреу «Тико-Тико». Также впервые будет исполнена вторая часть 10-й симфонии Шостаковича. Ну а остальное пусть будет сюрпризом для наших слушателей», - рассказал главный дирижер национального оркестра Абылай Тлепберген.

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