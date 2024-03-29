Казахский становится языком бизнеса, науки и техники

Об этом в своем выступлении во время третьего заседания Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» сказал Глава государства, подчеркнув, что одним из ключевых приоритетов государственной политики остается расширение сферы применения казахского языка. Стоит отметить, что стали заметны положительные изменения: государственный язык постепенно обретает статус не только языка общения, но и бизнеса, науки и техники. И действительно, в книжных магазинах можно увидеть немало интересной и разнообразной литературы, представленной на языке великого Абая. Кроме того, сейчас много молодых издателей, которые занимаются переводом и выпуском мировых бестселлеров.

Полагаю, это стало возможным во многом благодаря подросшим билингвам (носителям двух языков), полилингвам (носителям трех языков), полиглотам.

Сейчас много таких примеров, когда детей из русскоязычных семей отдают в казахские школы. Бывает, кстати, и наоборот, но реже. Я лично знаю пару таких семей, где родители, владея исключительно казахским языком, отдали своих детей обучаться в школу с русским языком обучения. Как они сами говорят, для того чтобы дети хорошо знали как минимум два языка.

Таким образом, выросло не одно поколение, в равной степени хорошо владеющее как казахским, так и русским языками. Смею предположить, что именно это преимущество и позволяет в настоящее время пополнять фонд казахской литературы за счет переводов наиболее интерес­ных и ценных изданий, которые когда-то уже были переведены и изданы на русском языке.

Среди молодых людей в настоящее время немало и полилингвов, а также полиглотов, владеющих несколькими языками, которые, в свою очередь, могут повысить статус государственного языка посредством качественных переводов зарубежной литературы и таким образом вывести казахский язык на новый уровень.

Не случайно же Президент отметил, что «самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение».

Трудно представить развитие языка только через художественную литературу. В наш технологический век гораздо большую перспективу в данном вопросе представляет именно научная и деловая литература, а это значит, что отечественным переводчикам стоит серьезно потрудиться, сделав упор на востребованные в современных реалиях направления. Роль языка значительно возрастет, если его представленность будет расширена в научном и техническом мире.

Благо уже сейчас на казахский язык переводится не только художественная, но и деловая литература. И доля ее присутствия на рынке должна планомерно увеличиваться.

Отметил Глава государства и особую роль деятельности международного общества «Қазақ тілі», бразды правления которым также были отданы представителям нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханулы.

Президентом была поддержана и инициатива создания эндау­мент-фонда Qazaq tili, которая была подхвачена многими состоя­тельными гражданами нашей страны, за что Касым-Жомарт Токаев­ во время своего выступления выразил свою признательность.

Напомню, эндаумент-фонд поддержки казахского языка был создан по инициативе международного общества «Қазақ тілі». Идея была одобрена Главой государства 12 октября 2023 года во время встречи с руководителем общества «Қазақ тілі».

В начале декабря 2023 года свой первый взнос в Endowment Qory в размере 7 млн тенге Касым-Жомарт­ Токаев внес лично.

К слову, средства эндаумент-фонда контролируются независимым попечительским советом, в который входят авторитетные общественные деятели, ученые-лингвисты и представители государства. При этом доходы фонда будут направляться в виде грантов на реализацию проектов, связанных с расширением сферы применения и дальнейшего развития государственного языка.

Также Президент отметил и большое значение креативной индустрии в развитии экономики и, как следствие, будущего государственного языка, когда необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты для его развития, используя информационные технологии.

А ведь потенциал на самом деле огромен. Сейчас как никогда стоит задуматься над созданием качественного контента на казахском языке и полноценно использовать для этого все возможные интернет-площадки с целью дальнейшего распространения и непринужденной формы его изучения.

Важно нести язык в массы через культуру, искусство, хорошую литературу и опять же качественный контент.

За последние годы заметно возросла роль казахского языка в отечественном кинематографе. С каждым годом все больше фильмов снимают на государственном языке или в смешанной форме, что тоже весьма эффективно при изучении языка, в частности, для тех, кто не владеет им совсем. Отдельно переведенные фразы в общем контексте довольно хорошо запоминаются.

Важно, чтобы и для детской аудитории создавалось достаточное количество информационных продуктов на родном языке. Это могут быть книги, мультфильмы, кино и песни. Не раз замечала, что в Казахстане практически нет детских авторов-песенников. А ведь знания любого языка закладываются именно в детском возрасте.

Прогрессу в деле развития казахского языка, а в целом и интеллектуальному подъему должны послужить книги. Очень хорошо сказал об этом Глава государства на курултае в Атырау: «Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения».

Мы должны прививать молодежи любовь к чтению. Но как? С одной стороны, Интернет вытесняет книги, а с другой, надо признать, что чтение – это еще и недешевое удовольствие. Приведу пример. Недавно приобрела трилогию зарубежного автора Айна Рэнда за 10 с хвостиком тысяч тенге. И это еще не самая дорогая книга. Каждый раз приобретать литературу по такой цене несколько накладно, особенно студентам. Поэтому возрождение библиотечного дела, о котором говорил Президент, – это очень важное дело.

То есть для того, чтобы люди читали, книги должны быть доступны. А это значит, нужно соз­да­вать хороший библиотечный фонд и современные читальные залы, уличные book-локации, о чем тоже сказал Глава государства: «На прошлогоднем заседании курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек».

Кроме того, Глава государства высказался о возможном учреждении Национального дня книги, который отмечается во многих странах мира.