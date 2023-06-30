Казахский язык официально добавлен в список языков Telegram

Сегодня в языковых настройках социальной сети Telegram официально был добавлен государственный язык Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК.

Фото: t.me/aqparatqogam

Казахский язык можно использовать в системах iOS и Android, а также в веб-версии приложения.

Для того чтобы поменять язык, нужно перейти в настройки, выбрать «Язык» и кликнуть на Kazakh.