Казахский язык официально добавлен в список языков Telegram

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в языковых настройках социальной сети Telegram официально был добавлен государственный язык Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК.

Фото: t.me/aqparatqogam

Казахский язык можно использовать в системах iOS и Android, а также в веб-версии приложения.

Для того чтобы поменять язык, нужно перейти в настройки, выбрать «Язык» и кликнуть на Kazakh.

#общество #МИОР #казахский язык #гаджеты #мессенджер #Telegram

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