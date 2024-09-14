Казахстан будет экспортировать племенных овец в Монголию

Астана и Улан-Батор договорились об обмене опытом между ветеринарными специалистами и сотрудниками национальных ветеринарных лабораторий, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Самат Тюлегенов встретился с представителями Главного управления ветеринарии Монголии Батсухом Басааном и Делгермаа Басаан.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в сфере ветеринарии, в том числе по экспорту племенных овец из Казахстана в Монголию.

В августе этого года ведомствами двух стран был согласован ветеринарный сертификат на экспортируемых товарных и племенных овец и коз. В начале сентября представители Монголии провели инспекцию и оценку рисков хозяйств Туркестанской области на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Монголии.

Структура ветеринарной службы и проводимые страной ветеринарно-профилактические мероприятия были оценены положительно.

Также стороны обсудили проект нового меморандума о взаимопонимании между КВКН и Главным управлением ветеринарии Монголии и договорились об обмене опытом между ветеринарными специалистами и сотрудниками национальных ветеринарных лабораторий.