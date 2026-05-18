Где больше всего в мире потребляют пресную воду

Айман Аманжолова
корреспондент

Большая часть пресной воды в мире расходуется вовсе не в домашних хозяйствах. Основные объемы идут на выращивание сельскохозяйственных культур, охлаждение электростанций и нужды промышленности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Эта инфографика ниже ранжирует страны по объему ежегодного забора пресной воды на душу населения. В основе — данные глобальной информационной системы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по водным ресурсам и использованию воды в сельском хозяйстве, а также статистика Всемирного банка по численности населения. В расчеты включены объемы воды, используемой в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальных системах.

Некоторые результаты выглядят неожиданно. Туркменистан занимает первое место с огромным отрывом благодаря масштабным ирригационным системам, связанным с выращиванием хлопка, а Черногория оказывается второй из-за крайне высокого водопотребления относительно небольшой численности населения. 

Туркменистан занимает первое место с показателем 128 228 кубических футов воды (более 3631 кубического метра) на человека в год. Столь высокий уровень связан с гигантской сетью орошения, созданной для хлопководства в одном из самых засушливых регионов Центральной Азии.

Еще в советские времена каналы начали отводить воду из реки Амударья на засушливые сельскохозяйственные земли. Именно эти проекты стали одной из причин катастрофического обмеления Аральского моря.

Сегодня около 70% мирового потребления пресной воды приходится на сельское хозяйство.

Именно поэтому среди стран с самым высоким расходом воды много государств с засушливым или полузасушливым климатом и развитым орошаемым земледелием. В первые пятнадцать стран рейтинга входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Иран.

Во всех этих государствах спрос на воду во многом определяется сельским хозяйством и масштабными системами отвода речной воды. А при сравнительно небольшой численности населения показатели потребления на душу населения резко возрастают.

Однако не все страны из списка обязаны своими показателями исключительно сельскому хозяйству. США занимают пятое место, а Канада и Эстония также входят в топ-20. В этих странах высокий объем забора воды часто связан с промышленным производством и охлаждением электростанций. Такое использование воды отличается от бытового потребления. Значительная часть воды, применяемой для охлаждения, позже возвращается в реки и озера, однако сама система все равно создает серьезную нагрузку на местные водные ресурсы.

Рейтинг по потреблению воды на душу населения может резко расти в небольших странах, если крупные ирригационные или промышленные системы распределяются на относительно малое число жителей. Например, Черногория с населением всего 627 702 человека занимает второе место — 125 155 кубических футов воды (3543 кубических метра) на человека.

#рейтинг #вода #потребление

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Зараженные петунии из Узбекистана запретили к ввозу в Казах…
Около 100 человек погибли от лихорадки Эбола в Конго
От сеялки до спутника
Число жертв урагана в Индии достигло 111

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]