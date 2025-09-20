Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше всего объем бронирований отелей летом 2025 года среди стран СНГ вырос в Казахстане, среди европейских государств - во Франции, в Азии наиболее заметный прирост показал Вьетнам. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов - "Островок" сообщает ТАСС.

«Особенно заметно этим летом вырос интерес к странам СНГ: Казахстан показал рост бронирований на 64% по сравнению с прошлым годом, Армения - на 55%, Грузия - на 37%, Кыргызстан - на 27%, Узбекистан - на 16%. По увеличению спроса среди европейских стран лидируют Франция (+21%), Испания (+15%) и Италия (+5%). В Азии выделяются Вьетнам (+35%) и Мальдивы (+18%)», - рассказали эксперты.

По данным сервиса, в топ-3 самых популярных зарубежных стран для отдыха этим летом вошли Белоруссия, Турция и Абхазия - традиционные направления, которые россияне выбирают благодаря хорошей транспортной доступности и безвизовому въезду. В десятку востребованных стран также вошли Грузия, Казахстан, Армения, Таиланд, Италия, Узбекистан и Китай.