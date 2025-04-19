Казахстан и Армения расширяют культурное сотрудничество

Культура
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В Армении проходят Дни культуры Казахстана — первое масштабное культурное мероприятие на таком высоком уровне, ставшее возможным благодаря договорённостям, достигнутым Главами государств в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Ереван, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках этого события состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанной Андреасян.

Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества и подчеркнули важность восстановления и укрепления гуманитарных связей. Особое внимание было уделено необходимости расширения двусторонних проектов в области литературы, музыки, кино и информационного обмена.

«Думаю, что сегодняшняя встреча даст импульс сотрудничеству во всех направлениях культуры. Это не только кино, но и библиотечное дело, музейное дело, взаимодействие наших концертных организаций. Нам необходимо продумать механизм совместных съемок фильмов: анимационных, документальных. Задуматься над тем, чтобы на системной основе осуществлять взаимный перевод произведений наших литературных деятелей», - сказала Аида Балаева.

Были озвучены конкретные предложения: организация взаимных гастрольных туров артистов, проведение совместных концертов с участием молодых исполнителей, развитие сотрудничества между информационными агентствами и обмен медиаконтентом, включая фильмы, сериалы и документальные проекты. Отмечено, что такой обмен имеет не только культурное, но и экономическое значение.

«У нас огромный потенциал совместного сотрудничества и в рамках совместного кинопроизводства и в рамках гастролей наших театров и совместных концертов. Я знаю, что сегодня уже состоялся показ фильмов и был очень теплый прием казахстанских работ со стороны наших зрителей. И я уверена, что все намеченные мероприятия, пройдут на высоком уровне. Эти мероприятия станут еще одним шагом в укреплении отношений между нашими странами», - сказала Жанна Андреасян.

Министры поддержали идею создания совместного плана действий, который будет проработан профильными комитетами и утверждён на межгосударственном уровне. Такой подход уже успешно реализуется в сотрудничестве Казахстана с другими странами и может стать действенным инструментом в развитии казахстанско-армянских культурных связей.

В сфере литературы достигнута договорённость о составлении списка произведений для перевода на казахский и армянский языки с привлечением издательских домов для дальнейшего продвижения книг на национальных рынках. Армянская сторона также пригласила казахстанских авторов к участию в Ереванском книжном фестивале.

В завершении встречи между АО «Агентство «Хабар» и ЗАО «Общественная Телекомпания Армении» был подписан Меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили готовность к планомерной, содержательной и открытой работе, направленной на укрепление культурного и информационного диалога между Казахстаном и Арменией.

Следует отметить, что с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие — Дни культуры Казахстана впервые проходят в Армении на высоком государственном уровне. Кульминацией мероприятий станет Гала-концерт, который пройдет 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна.

#Армения #Аида Балаева #Дни культуры Казахстана

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