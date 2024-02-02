Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением

Как указано в документе, подписание соглашения «позволит привлечь прямые иностранные инвестиции в энергетическую отрасль и исполнить обязательства, принятые Казахстаном по Парижскому Соглашению»

Фото: пресс-служба МО РК

Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Документ представляет собой уникальный международный договор, целью которого является «реализация сотрудничества между сторонами в борьбе с глобальным потеплением: продвижение, разработка и реализация крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития» (статья 1.1).

Стороны намереваются применять специальное соглашение в крупных проектах, которые должны в совокупности соответствовать следующим условиям:

- ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (CO2), как минимум, на 2 миллиона тонн;

- производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, с приоритетом на наземные ветровые ресурсы;

- минимальная производственная мощность 1000 мегаватт;

- минимальная мощность системы хранения энергии 100 мегаватт / 200 мегаватт-час;

- производство электроэнергии по затратам и тарифам, которые способствуют и соответствуют мощностям системы хранения и другим особенностям соответствующего крупного проекта, для оптимизации производства и использования произведенной электроэнергии и реализации сокращения использования невозобновляемых источников энергии;

- минимальная продолжительность 25 лет для внесения вклада в стратегию сторон по достижению углеродной нейтральности, в соответствии с целями специального соглашения;

- вклад в электрическую независимость стороны, на территории которой осуществляется крупный проект, и (или) в стабильность ее национальной электрической сети;

- вклад в развитие ноу-хау и технических навыков стороны, на территории которой осуществляется крупный проект, в отношении производства и хранения возобновляемых источников энергии и ограничения выбросов углерода путем проведения тренингов, передачи технологий и инновационных решений, соответствующих целям специального соглашения;

- осязаемый вклад в продвижение и развитие промышленных и технологических изделий и ноу-хау на территории каждой стороны в области декарбонизации и борьбы с глобальным потеплением, в частности, путем участия в крупном проекте операторов, поставщиков услуг и (или) компонентов, имеющих статус национальных или эквивалентных национальным у сторон.

Как указано в пояснительной записке, подписание соглашения «позволит привлечь прямые иностранные инвестиции в энергетическую отрасль и исполнить обязательства, принятые Казахстаном по Парижскому Соглашению».

Текст закона публикуется в печати.