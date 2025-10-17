Казахстан и Грузия намерены обмениваться волонтерами и кинофильмами

Культура
405
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе встречи обсуждались и другие направления сотрудничества

Фото: пресс-служба Минкультуры

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в РК Леваном Диасамидзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Стороны обсудили перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, отметив высокий потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Как отметила Аида Балаева, взаимодействие между странами активно развиваются по самым различным направлениям.

«Рада возможности встретиться и обсудить перспективы культурного сотрудничества между Казахстаном и Грузией. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере культуры, кино, театрального, музыкального искусства, а также музейной, архивной и библиотечной деятельности», – сказала министр.

В ходе встречи обсуждались и другие направления сотрудничества. В частности, возможные проекты в области волонтерства и обмен кинопродукцией между телеканалами Казахстана и Грузии.

Посол Грузии отметил, что готов приложить все усилия для поступательного развития многопланового сотрудничества двух стран, построенного на принципах дружбы и взаимопонимания.

#Минкультуры #волонтеры #Грузия #кинофильмы

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Состоялась международная научно-практическая конференция «Қ…
Мост культур: Взаимосвязь России и Казахстана через творчес…
Объявлена обладательница титула Miss Astana 2025
В Турции презентовали книгу ученого Серикбола Кондыбая из М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]