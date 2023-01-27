Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров

Обе стороны намерены ускорить достижение задачи по увеличению товарооборота между собой до 3 млрд долларов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Астане состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии под сопредседательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина и министра сельского хозяйства ИРИ Сейеда Джавада Садати Неджада приняли участие представители правительственных кругов, финансового сектора и бизнеса.

Стороны отметили успешное развитие межгосударственных взаимоотношений. Положительные изменения наблюдаются во взаимной торговле. По итогам 11 месяцев 2022 года внешний товарооборот Казахстана и Ирана достиг 500 млн долларов. При этом экспорт превалировал над импортом и составил 307 млн долларов, импорт – 186,1 млн долларов.

В своем выступлении Серик Жумангарин отметил необходимость продолжения работы по расширению и укреплению взаимодействия для обеспечения доступа товаров на рынки двух стран. Это позволит ускорить достижение задачи по увеличению товарооборота между странами до 3 млрд долларов.

По итогам инвестиционного форума, прошедшего в Тегеране в рамках визита президента Казахстана в Иран в июне 2022 года, наметились первые результаты. В частности, на стадии проработки находятся два проекта с крупными иранскими компаниями Iranian Babak Copper Company (MIDHCO) и Dana Investment.

Помимо этого, казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Ирана.

Как сообщил вице-премьер, в первом полугодии 2023 года предлагается провести «реверсные» торгово-экономические миссии в Казахстане и Иране. Деловые встречи будут содействовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями.

«Мы рассматриваем Иран как торговый хаб, который позволит нам, благодаря развитой торгово-логистической инфраструктуре, нарастить экспорт в страны Африки и Среднего Востока. По нашим подсчетам, это около 600 млн долларов», — сказал Серик Жумангарин.

В качестве поддержки компаний-экспортеров Министерство торговли и интеграции РК реализует программу экспортной акселерации. Она предусматривает подготовку и сопровождение экспортоориентированных предприятий для выхода на международные рынки. В этом году Иран включен в перечень целевых рынков для экспорта казахстанских товаров.

Сегодня Казахстан готов увеличивать объемы и расширять ассортимент экспортируемых продовольственных товаров. Помимо традиционных поставок зерновых и масличных культур наша страна заинтересована в экспорте говядины и баранины на рынок Ирана. В свою очередь в Казахстане есть спрос на иранские фрукты, овощи, а также орехи, фисташки, финики и другие продтовары.

Казахстан обладает территориальными, технологическими и логистическими возможностями для производства и отправки в Иран качественной органической сельхозпродукции. В этой связи Серик Жумангарин пригласил иранских бизнесменов инвестировать в производство продуктов питания в нашей стране. Совместные проекты в сфере АПК станут взаимовыгодными и позволят обеспечить продовольственную безопасность обеих стран.

Со своей стороны министр сельского хозяйства ИРИ Сейед Джавад Садати Неджад заявил о готовности иранских предприятий развивать экспорт рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени и сухофруктов, продуктов питания, химических и нехимических пестицидов в Казахстан.

Также глава иранской делегации сообщил о планах Национального фонда развития Ирана осуществлять прямые инвестиции в Казахстан и участвовать в проектах с высоким показателем окупаемости в области энергетики, нефти, газа, нефтепродуктов, наукоемких проектов, нефтегазовой промышленности путем создания иранского консорциума (альянса иранских компаний) и развития сотрудничества в сфере инженерно-технических и инфраструктурных услуг, таких как различные виды электростанций, причалы и порты, тоннели и автострады.

На заседании Межправкомиссии стороны обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад и ТРАСЕКА. Ключевым звеном в данном направлении может стать Каспийский узел.

Казахстанская сторона озвучила вопрос предоставления Ираном льготных тарифов для железнодорожных перевозок казахстанских товаров в Турцию. По мнению вице-премьера, это придало бы импульс развитию трансиранского маршрута в направлении Турции.

«Целесообразно прорабатывать тарифные послабления для транзитных грузов в сторону Турции через КПП «Рази - Капыкей». Железнодорожная инфраструктура на турецком КПП «Рази» может пропускать до 2 млн тонн в год. Текущий ежегодный объем перевалки в турецком направлении не превышает 800 тыс. тонн», — отметил вице-премьер Серик Жумангарин.

По итогам 18-го заседания Межправкомиссии стороны договорились проработать создание совместной компании для продвижения торговли в странах Персидского залива, Центральной Азии и Ближнего Востока. Также решено провести экспертные переговоры по внесению изменений и дополнений в Соглашения между Правительством РК и Правительством ИРИ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Кроме того, Астана и Тегеран выразили намерение сотрудничать в горнодобывающем секторе и развивать взаимодействие между зонами свободной торговли и специальными экономическими зонами Ирана и Казахстана.

По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Сейед Джавад Садати Неджад подписали Протокол 18-й Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран.