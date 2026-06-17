Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел двустороннюю встречу с делегацией Исламской Республики Иран во главе с Министром дорог и городского развития Фарзане Садек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых главами государств в ходе официального визита Президента Ирана в Казахстан в декабре 2025 года, развитие международного транспортного коридора «Север - Юг», расширение портовой инфраструктуры, увеличение объемов взаимной торговли и совершенствование транспортно-логистических связей между двумя странами.

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин подчеркнул, что Иран является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе.

«Укрепление сотрудничества – это стратегическая задача, поставленная главами наших государств. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 26,4%, составив $430,2 млн. Это подтверждает высокий потенциал для дальнейшего расширения, в том числе в рамках Дорожной карты по доведению взаимной торговли до 3 млрд долларов и благодаря подписанному Соглашению о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС», — отметил Серик Жумангарин.

В свою очередь Фарзане Садек подчеркнула, что ее визит направлен на практическую реализацию достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее укрепление транспортно-логистического сотрудничества, которое в условиях современных геополитических процессов приобретает особое значение для обеих стран.

Особое внимание стороны уделили развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». Казахстан и Иран обладают уникальным географическим положением на пересечении маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», что создает значительный потенциал для роста транзитных перевозок.

По итогам 2025 года объем перевозок по коридору «Север – Юг» увеличился на 12% и достиг 3,5 млн тонн. Железнодорожные перевозки между двумя странами выросли на 69%.

Для дальнейшего раскрытия потенциала маршрута Серик Жумангарин предложил разработать совместную Дорожную карту по модернизации транспортной инфраструктуры. Реализация комплекса мер позволит увеличить пропускную способность коридора до 20 млн тонн в год.

Стороны также отметили важность подписанного пятистороннего железнодорожного соглашения между Китаем, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией, а также предстоящее подписание четырехстороннего тарифного соглашения между Казахстаном, Россией, Туркменистаном и Ираном, которое создаст дополнительные условия для роста торговли и транзита.

Одной из ключевых тем переговоров стало развитие портовой инфраструктуры. Иранская сторона сообщила о завершении согласования вопроса выделения Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи (Бендер-Аббас). После завершения необходимых процедур участок будет передан казахстанской стороне.

Кроме того, Иран подтвердил готовность предоставить Казахстану возможности для работы в порту Чабахар, который обеспечивает прямой выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии. По информации Фарзане Садек, строительство железнодорожной линии Захедан – Чабахар завершено более чем на 90%, а запуск объекта запланирован в ближайшие месяцы. После ввода линии в эксплуатацию порт Чабахар будет интегрирован в международную железнодорожную сеть, связывающую Индийский океан, Центральную Азию и Европу.

В ответ Казахстан подтвердил готовность рассмотреть возможность предоставления иранской стороне портовых площадей, причалов и терминалов в портах Актау и Курык для развития логистической деятельности иранских компаний на Каспии.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение ускорить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обеспечить оперативную координацию работы по привлечению инвесторов, активизировать развитие транспортно-логистической инфраструктуры.