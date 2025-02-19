Казахстан и Кипр будут передавать друг другу осужденных

Соглашением предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных и для отказа в ней

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц совершено 25 марта 2024 года в Астане.

В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.

Соглашением предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных и для отказа в ней.

Для передачи осужденных должны быть соблюдены три основных условия: осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран; наличие добровольного согласия осужденного о передаче; деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в обеих странах.

В передаче может быть отказано по следующим причинам: если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может угрожать ее национальной безопасности; осужденное лицо не возместило ущерб по приговору; в стороне вынесения приговора в отношении осужденного осуществляется уголовное преследование.