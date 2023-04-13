Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

Казахстан и Китай намерены подписать соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Соответствующий проект постановления Правительства РК размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 апреля, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

По соглашению казахстанцы смогут находиться без визы в Поднебесной 30 дней и суммарно 90 дней в течение 180 дней. На такой же срок от визовых требований освободят в Казахстане граждан КНР.

Если же казахстанцы захотят оставаться в Китае дольше, то должны будут оформить соответствующую визу до въезда в КНР.

Планируется, что соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай 18-19 мая 2023 года и даст возможность укрепить сотрудничество между двумя странами.