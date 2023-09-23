Казахстан и Корея укрепляют двустороннее сотрудничество

Международное сотрудничество
243

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея Чжо Тэ-иком, передает Kazpravda.kz.

Фото: МИД Казахстана

«В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах, а также взаимодействие в рамках многосторонних форматов», – говорится в сообщении МИД Казахстана.

В завершении встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Популярное

Все
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Юлия Путинцева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу
Свыше 500 недоношенным детям удалось спасти зрение в Казахстане
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Корея укрепляют двустороннее сотрудничество
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Совмин СВМДА одобрил дорожную карту трансформации паназиатской организации
Смаилов предложил кыргызскому коллеге разработать механизм мониторинга использования водных ресурсов
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
В Астане перекроют несколько участков дорог
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Последствия разрушительного землетрясения показали в Марокко с воздуха
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
В Туркестане состоялось заседание СМВД государств - участников СНГ
Популярный базар горел в Стамбуле
Когда восстановят связь и телевещание в Казахстане
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам
В рамках проекта “Ауыл аманаты” сельчанам выделяют микрокредиты
Оказать финансовую помощь фермерам поручил Токаев
Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде
Саудовская Аравия направила гумпомощь пострадавшим от наводнения в Ливии
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане
Ярмарка сельхозпроизводителей Кызылординской области началась в Астане
Дни якутского кино пройдут в Алматы
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Совмин СВМДА одобрил дорожную карту трансформации паназиатс…
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Токаев призвал реформировать Совет Безопасности ООН
Казахстан впервые возглавил региональную метрологическую ор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]