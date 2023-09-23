Казахстан и Корея укрепляют двустороннее сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея Чжо Тэ-иком, передает Kazpravda.kz .

Фото: МИД Казахстана

«В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах, а также взаимодействие в рамках многосторонних форматов», – говорится в сообщении МИД Казахстана.

В завершении встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.