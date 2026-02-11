Казахстан и Перу будут сотрудничать в сфере уголовных дел и передаче осужденных

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Договоры между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к Договору между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, цель документа – повышение эффективности в предотвращении, расследовании, уголовном преследовании и пресечении преступности посредством взаимного сотрудничества сторон и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Взаимная правовая помощь предполагает реализацию ряда мер, включая предоставление информации, установление лиц, розыск, обыски и допросы, проведение экспертиз, предоставление доказательств и другие формы помощи, предусмотренные национальными законодательствами сторон», - говорится в заключении.

Согласно документу «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц»,  установливается эффективное сотрудничество в вопросах определения порядка и условия передачи лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

«В соответствии с Договором, лицо, осужденное на территории одной стороны, может быть передано на территорию другой стороны для отбытия назначенного наказания», - говорится в заключении.

#мажилис #договор #Перу

