Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Договоры между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к Договору между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, цель документа – повышение эффективности в предотвращении, расследовании, уголовном преследовании и пресечении преступности посредством взаимного сотрудничества сторон и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Взаимная правовая помощь предполагает реализацию ряда мер, включая предоставление информации, установление лиц, розыск, обыски и допросы, проведение экспертиз, предоставление доказательств и другие формы помощи, предусмотренные национальными законодательствами сторон», - говорится в заключении.

Согласно документу «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц», установливается эффективное сотрудничество в вопросах определения порядка и условия передачи лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.