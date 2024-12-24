Казахстан и Россия подписали план культурных событий к 80-летию Победы

Министры культуры Казахстана Аида Балаева и России Ольга Любимова подписали План совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В план вошли разнообразные культурные мероприятия, включая театральные фестивали, кинопоказы, конференции, выставки и круглые столы. Кроме того, в следующем году пройдут Дни культуры Казахстана в России.

«Культурные мероприятия, включенные в план, направлены на вечную память о подвигах участников войны и тружеников тыла. Уверена, что совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами», — сказала Аида Балаева.

На встрече стороны также обсудили и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере кинематографии и архивов, а также о проведении мастер-классов и курсов повышения квалификации по таким направлениям, как музейное дело и театральное искусство.