С 14 по 17 апреля состоялся официальный визит в Астану делегации Управления по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовской Аравии во главе с руководителем господином Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

Фото: ANTIKOR

В рамках визита организована двусторонняя встреча с руководством Агентства, в ходе которой прошло обсуждение и обмен опытом в сфере превенции коррупции и правоохранительной практики.

Руководитель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали ознакомил зарубежных коллег с результатами принимаемых в Казахстане антикоррупционных мер.

В ходе встречи состоялось подписание межведомственного Меморандума о взаимопонимании в сфере противодействия коррупции, который должен стать основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Также гостям презентована работа ряда министерств, Нацбанка по внедрению цифровых решений, направленных на повышение прозрачности госуправления и эффективности противодействия коррупции.

В ходе встреч с госорганами представлены система «Smart Data Ukimet», электронный портал госзакупок, а также платформа «Цифровой тенге» и реализуемый проект по «окрашиванию» денег.

Коллеги с Саудовской Аравии были ознакомлены с работой по взаимодействию Антикоррупционной службы Казахстана с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу.

Господин Аль-Кахмус провел двусторонние встречи с акимом города Астана Ж.Касымбеком, генеральным прокурором Б.Асыловым.

По итогам визита руководители антикоррупционных ведомств обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, обмене опытом и укреплении стратегического партнерства.