Казахстан и Швейцария развивают инвестиционное сотрудничество

В ходе рабочего визита в Женеву заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу встретился с руководством швейцарских компаний INOKS Capital, Stadler Rail, Воѕсhung и MSC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Стороны обсудили текущие и новые инвестиционные проекты в Казахстане в приоритетных направлениях национальной экономики – сельском хозяйстве, машиностроении, транспортно-логистической отрасли.

Партнёрам была доведена информация об экономических реформах, успешно реализуемых в Казахстане, инвестиционной политике и преференциях, преимуществах ведения бизнеса в Казахстане. Глава внешнеполитического ведомства особо подчеркнул роль МИД в привлечении иностранных инвестиций в казахстанскую экономику и выразил поддержку швейцарским бизнесменам в реализации их планов по расширению присутствия в Казахстане.

В свою очередь, представители европейского бизнес-сообщества положительно оценили инвестиционный климат и устойчивый экономический рост Казахстана, значимость страны в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности и выразили готовность к диверсификации сотрудничества и развитию перспективных проектов, в числе которых разведение и орошение фруктовых садов в Алматинской области, производство в Казахстане пассажирских вагонов европейского стандарта и вспомогательной дорожной техники.

Реализация достигнутых по итогам встреч договоренностей по привлечению финансирования, открытию и локализации производств и созданию новых рабочих мест будет содействовать росту национальной экономики.

Справочно: Швейцария входит в тройку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане. По итогам 3-го квартала 2023 года приток швейцарских инвестиций в РК составил 1,9 млрд долларов США. Совокупный объём ПИИ с 2005 года достиг 34,6 млрд долларов США.