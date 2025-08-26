Казахстан и СУАР разработают Дорожную карту на фоне рекордного товарооборота

148
Венера Баталова
корреспондент

На переговорах в Урумчи министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев и глава СУАР Эркин Тунияз договорились о подготовке Дорожной карты сотрудничества. Это решение принято на фоне рекордного роста торговли между сторонами, достигшего $22 млрд в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Минторговли и интеграции РК

Синьцзян занимает особое место в казахстанско-китайских отношениях. Регион граничит сразу с четырьмя областями Казахстана и становится одним из главных центров деловой активности. Только в 2024 году товарооборот Казахстана и СУАР вырос на 20,5% и достиг рекордных $22 млрд. Общий объем торговли Казахстана с Китаем составил $43,8 млрд.

«Наше партнерство с Китаем мы всегда воспринимали не просто как политику, а как отношения доверия и дружбы. Для Казахстана Синьцзян это особый регион: мы соседи, у нас общая длинная граница, много человеческих связей. Я вижу, как под вашим руководством СУАР развивается и экономика растет, и новые возможности открываются. Это вдохновляет нас двигаться дальше. В прошлом году товарооборот с СУАР вырос до $22 миллиардов, это исторический показатель. Но я уверен, мы можем еще больше. Нужно не только наращивать объемы, но и расширять саму палитру торговли, добавлять новые товары, новые проекты. Казахстан готов к этому и мы хотим, чтобы наш товарооборот не просто рос в цифрах, а приносил пользу людям по обе стороны границы», - отметил Арман Шаккалиев.

Главным результатом переговоров стала договоренность о подготовке Дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества Казахстана и СУАР. Документ позволит диверсифицировать поставки, развивать несырьевой экспорт и укреплять связи между регионами.

Отдельная часть диалога была посвящена аграрной продукции. В 2024 году экспорт казахстанского АПК в Китай вырос на 10,5% и составил $1,44 млрд. По словам министра, с учетом растущего спроса на экологически чистые продукты Казахстан намерен увеличить поставки зерна, масличных культур и переработанных товаров.

Стороны обсудили и межрегиональное сотрудничество. Сегодня СУАР занимает первое место по числу соглашений о побратимстве с областями и городами Казахстана. Было предложено активизировать работу Форума межрегионального сотрудничества и продолжить практику проведения Дружественного диалога приграничного взаимодействия.

Завершая встречу, стороны подтвердили общую нацеленность на расширение партнерства в торговле и инвестициях. Арман Шаккалиев пригласил синьцзянский бизнес активнее вкладывать средства в переработку сырья, нефтехимию и металлургию, подчеркнув, что Казахстан готов предложить современные инфраструктурные решения и налоговые преференции для инвесторов.

 

 

