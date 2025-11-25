Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел встречу с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамыратом Гельдимырадовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер отметил, что Туркменистан является важным партнером Казахстана в Центральной Азии. За последние пять лет товарооборот увеличился в четыре раза; на протяжении последних двух лет взаимная торговля стабильно превышает $500 млн. Поставленная главами государств цель – довести товарооборот до $1 млрд – остается реалистичной и достижимой в среднесрочной перспективе.

Отдельный блок переговоров был посвящен взаимной торговле сельхозпродукцией. За 9 месяцев этого года казахстанский экспорт в Туркменистан составил $221,7 млн, в основном за счет поставок промышленной, сельскохозяйственной и переработанной продукции. В 2025 г. экспорт продолжил расти благодаря увеличению поставок муки, растительных масел и других переработанных товаров.

Доля агропромышленных товаров в экспорте стабильно превышает 30%. Казахстан поставляет пшеничную муку, подсолнечное масло, пшеницу, макаронные изделия, маргарин, чайные концентраты.

Серик Жумангарин предложил увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции, включая пшеницу, кукурузу, чечевицу, горох, соевые бобы, подсолнечное масло, муку, сахар и другие виды продукции.

Импорт из Туркменистана также растет: за 9 месяцев 2025 года он достиг $141,9 млн. Помимо природного газа поставляются фрукты и овощи. В 2025 году поставки томатов превысили 30 тыс. тонн и стали вторыми по значимости товарами в структуре импорта из Туркменистана.

«Мы заинтересованы, чтобы плодоовощная продукция присутствовала на нашем рынке. Все, что вы поставляете — томаты, фрукты, овощи – мы готовы принимать в рамках «зеленого коридора», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических проектов. Ходжамырат Гельдимырадов сообщил о начале строительства сухого порта на границе с Гератом и предложил Казахстану присоединиться к проекту.

Стороны также обсудили перспективы формирования транзитного коридора Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан, включая строительство железнодорожной линии Герат – Тургунди. Серик Жумангарин и Ходжамырат Гельдимырадов подтвердили намерение продолжать работу по развитию транспортных, торговых и логистических связей, создавая дополнительные возможности для бизнеса и расширяя интеграцию между странами.

За январь – сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $363,6 млн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года ($345 млн). Экспорт составил $221,7 млн (+6,8%), импорт – $141,9 млн (+3,2%).

За 2024 год товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $555,7 млн, в том числе экспорт – $335 млн, импорт – $220,7 млн.