Казахстан и Турция намерены вывести отношения между двумя странами на новый уровень
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.