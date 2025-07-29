Казахстан и Турция намерены вывести отношения между двумя странами на новый уровень

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

#Казахстан #переговоры #Турция

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