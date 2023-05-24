Казахстан и Турция сократят сроки проведения таможенного контроля

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля, подписанного 10 мая 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Цель ратификации соглашения – повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и автомобилям, перемещаемым между территориями государств сторон, пояснил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что в соответствии с положениями соглашения таможенные органы сторон определят список компетентных должностных лиц, ответственных за реализацию обмена предварительными сведениями и уполномоченных на осуществление прямых контактов.

«Также разработают Технические условия обмена информацией и приступят к реализации пилотного проекта, по завершении которого таможенные органы сторон начнут обмен сведениями на регулярной основе», – добавил глава Минфина.