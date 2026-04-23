Казахстан и Турция упростят транзит военных грузов через воздушное пространство

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение подписано 11 сентября 2024 года в Астане и направлено на упрощение и регламентацию воздушного транзита военного имущества и персонала.

Документ формирует правовую основу для беспосадочного пролета военно-транспортных и зафрахтованных гражданских судов над территориями Казахстана и Турции на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Среди ключевых положений - введение механизмов разрешений: для военных судов предусмотрен годовой номер дипломатического разрешения (DCN), для остальных полетов - разовые разрешения. Уполномоченными органами от Казахстана определены Министерство обороны и Министерство иностранных дел, от Турции - Министерство национальной обороны.

Полеты будут выполняться в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и национальным законодательством, на дозвуковых скоростях и без дозаправки в воздухе.

Соглашение также регулирует финансовые вопросы: оплата за аэронавигационное, аэропортовое и наземное обслуживание будет взиматься по установленным тарифам, опубликованным в Сборнике аэронавигационной информации (AIP).

В случае аварийных посадок стороны обязуются оказывать взаимное содействие, обеспечивать безопасность и предоставлять доступ техническим специалистам для проведения ремонтных работ сроком до 30 дней.

Документ также содержит нормы о юрисдикции в отношении персонала, компенсации ущерба и защите секретной информации.

Ожидается, что ратификация соглашения усилит военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией и позволит оптимизировать логистику перевозок военного имущества и персонала.