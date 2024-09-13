Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите неба

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение «Ашық аспан-2024» с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

Фото: Минобороны

Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

В нем задействованы вертолеты фронтовой, самолеты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В ходе учения летчики военно-воздушных сил совершают полеты, в том числе, и в воздушном пространстве Кыргызстана и Таджикистана.

Оперативно-стратегическое командно-штабное учение «Ашық аспан-2024» проводится под руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова.

«Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживания боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран» , – отметил Д. Косанов.

#казахстан #учения #Кыргызстан

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