Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите неба

Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение «Ашық аспан-2024» с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

Фото: Минобороны

Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

В нем задействованы вертолеты фронтовой, самолеты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В ходе учения летчики военно-воздушных сил совершают полеты, в том числе, и в воздушном пространстве Кыргызстана и Таджикистана.

Оперативно-стратегическое командно-штабное учение «Ашық аспан-2024» проводится под руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова.