Казахстан и Узбекистан согласовали План по стандартизации и метрологии

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Вчера в Астане в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК состоялась официальная встреча с делегацией Узбекского агентства по техническому регулированию при Кабмине Республики Узбекистан 

Фото: Gov.kz

В рамках переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере оценки соответствия, в том числе функционирования Информационного центра по вопросам технических барьеров в торговле и санитарно-фитосанитарных мер, а также государственного контроля.

Обсуждение включало и перспективы углубления взаимодействия в сфере стандартизации, в том числе в контексте гармонизации национальных стандартов с международными и региональными нормативами. Стороны обменялись информацией о действующем законодательстве в области технического регулирования, обсудили текущие подходы к правовому обеспечению в данной сфере и выразили заинтересованность в дальнейшем сближении регуляторных практик.

Одним из итогов встречи стало подписание Плана мероприятий по реализации деятельности по развитию двустороннего сотрудничества в сфере оценки соответствия на 2025–2026 годы между РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» и Государственным учреждением «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества». Документ предусматривает стремление обеих сторон к углублению практического взаимодействия, обмену знаниями и повышению качества продукции и услуг в соответствии с международными стандартами.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и выразили уверенность в том, что достигнутые договорённости станут важным шагом на пути укрепления сотрудничества между двумя странами в области технического регулирования и стандартизации.

#Астана #Узбекистан #план #метрология

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