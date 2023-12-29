Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций. Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz .

Кабул. Фото: ООН

— Почему было принято такое решение?

— Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него «Движения Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

— Каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и Талибан?

— Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.

Движение «Талиба́н» зародилось в 1986-87 годах. Во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. «Талибан» правили Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.

«Талибан» начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа 2021 года занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

«Талибан» пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Они активно строят торговые отношения с ближайшими соседями, отмечает информагентство.