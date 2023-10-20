Казахстан может рассчитывать на "демографический бонус" – замглавы АСПиР

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня заместитель председателя агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов принял участие в международной конференции по вопросам демографической устойчивости и семейной политики Казахстана, где рассказал об основных прогнозах и трендах демографической повестки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АСПиР

Фото: пресс-служба АСПиР

На 1 сентября 2023 года численность населения Казахстана составляет 19,9 млн человек.

По словам Аркена Утенова, одним из главных факторов, способствующих приросту, является высокий уровень рождаемости. Так, показатели рождаемости в РК демонстрируют устойчивую положительную динамику: в среднем 2% за последние 10 лет (2012-2021 годы).

Другим показателем, влияющим на естественный прирост, является повышение ожидаемой продолжительности жизни. К примеру, если в 2013 году продолжительность жизни составляла 70,6 лет, то в 2022 году этот показатель достиг 74,4 года.

«В целом, структура населения Казахстана остается все еще относительно молодой. Средний возраст жителей за 10-летний период увеличился всего на полгода – с 31,6 до 32,1 года. В глобальном масштабе средний возраст по состоянию на 2021 год составляет 30 лет», – отметил Аркен Утенов.

Как сообщил спикер, анализируя прогнозы мировых и отечественных экспертов, существуют все шансы, что к 2050 году Казахстан сохранит благоприятную демографическую структуру. Высокий уровень рождаемости будет способствовать увеличению населения, при этом доля трудоспособных останется доминирующей.

«При правильном подходе Казахстан может рассчитывать на «демографический дивиденд» или «демографический бонус» и извлекать экономическую пользу от молодого и активного населения», – подчеркнул заместитель председателя АСПиР.

#казахстан #население #молодежь #демография

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