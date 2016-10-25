"Мы видим, что по итогам девяти месяцев мы имеем позитивную тенденцию экономического роста. Есть все основания на то, что мы к концу года выполним поручение Главы государства по росту ВВП 0,5%. Здесь, наверное, нет сомнений, что это выполним", – сказал Сагинтаев.
При этом он отметил необходимость остаться в рамках прогнозируемого коридора
инфляции 6-8%.
"Мы должны придерживаться и сохранять данный коридор и работать над этим. Возможно будут некоторые корректировки. Но, тем не менее, поставленная задача есть, она должна быть выполнена. Но в то же время хотел бы обратить внимание, что
промышленность находится в положительной зоне. Наряду с этим по железной руде, машиностроению, по строительным есть ряд вопросов", – указал Премьер-министр.
Сагинтаев обратил внимание на поручение Главы государства о совместной работе с центральными органами. В этой связи глава Правительство дал поручение своему заместителю – Аскару Мамину.
"Аскар Узакпаевич, я вам даю поручение: проведите соответствующее селекторное совещание совместно с министерствами, акиматами, послушайте по ситуации на каждом предприятии, у кого, какие имеются резервы для того, чтобы мы не остались на уровне 0,5%, а перешагнули этот уровень. Это очень важно. Над этим надо работать и (выполнить – Прим.автора) поручение Главы государства. Безусловно, все ключевые индикаторы, о которых мы сейчас говорили, они должны быть исполнены. Здесь не должно быть никаких вопросов", – указал Премьер.
Глава Правительства также подчеркнул необходимость освоить все выделенные из бюджета средства до конца года.
"Мы постоянно говорим об освоении финансовых средств, потому что, по сравнению с выделенными средствами в начале года, дополнительно были выделены еще средства в конце года. Мы 9 сентября выделили свыше 400 млрд тенге (на реализацию приоритетных проектов – Прим.ред.). Поэтому мы должны проводить работу по своевременному выполнению и освоению каждого тенге. Также говорили по сравнению с началом года регионам были выделены дополнительные средства, поэтому возможны какие-то недостатки в работе, но надо до конца года освоить все средства", – заключил Сагинтаев.