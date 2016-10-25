Экономика
Казахстан может выполнить план по росту ВВП по итогам 2016 года – Сагинтаев
Ксения Воронина
Премьер‑Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по итогам заседания Правительства, передает Kazpravda.kz.

"Мы видим, что по итогам девяти месяцев мы имеем позитивную тенденцию экономического роста. Есть все основания на то, что мы к концу года выполним поручение Главы государства по росту ВВП 0,5%. Здесь, наверное, нет сомнений, что это выполним", – сказал Сагинтаев.

При этом он отметил необходимость остаться в рамках прогнозируемого коридора инфляции 6-8%.

"Мы должны придерживаться и сохранять данный коридор и работать над этим. Возможно будут некоторые корректировки. Но, тем не менее, поставленная задача есть, она должна быть выполнена. Но в то же время хотел бы обратить внимание, что промышленность находится в положительной зоне. Наряду с этим по железной руде, машиностроению, по строительным есть ряд вопросов", – указал Премьер-министр.

Сагинтаев обратил внимание на поручение Главы государства о совместной работе с центральными органами. В этой связи глава Правительство дал поручение своему заместителю – Аскару Мамину.

"Аскар Узакпаевич, я вам даю поручение: проведите соответствующее селекторное совещание совместно с министерствами, акиматами, послушайте по ситуации на каждом предприятии, у кого, какие имеются резервы для того, чтобы мы не остались на уровне 0,5%, а перешагнули этот уровень. Это очень важно. Над этим надо работать и (выполнить – Прим.автора) поручение Главы государства. Безусловно, все ключевые индикаторы, о которых мы сейчас говорили, они должны быть исполнены. Здесь не должно быть никаких вопросов", – указал Премьер.

Глава Правительства также подчеркнул необходимость освоить все выделенные из бюджета средства до конца года.

"Мы постоянно говорим об освоении финансовых средств, потому что, по сравнению с выделенными средствами в начале года, дополнительно были выделены еще средства в конце года. Мы 9 сентября выделили свыше 400 млрд тенге (на реализацию приоритетных проектов – Прим.ред.). Поэтому мы должны проводить работу по своевременному выполнению и освоению каждого тенге. Также говорили по сравнению с началом года регионам были выделены дополнительные средства, поэтому возможны какие-то недостатки в работе, но надо до конца года освоить все средства", – заключил Сагинтаев.

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