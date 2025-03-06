Казахстан на пути к гендерному равенству: 39% руководящих должностей на госслужбе занимают женщины

По состоянию на 1 января 2025 года доля женщин на государственной службе составляет 55,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Главы государства женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в Парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении продолжается.

Так, на сегодняшний день в Парламенте представлены 28 женщин, что составляет 18,9 % от общего числа депутатов, в маслихатах доля женщин составляет 22,7 % (774 из 3415).

В 21 министерстве: 3 женщины – министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и информации, 8 – вице-министров, 3 – руководителя аппарата. Также в 14 государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, 6 женщин занимают руководящие позиции, общее количество женщин-судей по республике составляет 1248 человек (53%).

По состоянию на 1 января 2025 года доля женщин на государственной службе составляет 55,8% (с 84 482 до 47 158).

Общая доля женщин, занимающих руководящие должности – 39,1% (9 363 из 23 947).

Кроме того, Правительство уделяет большое внимание развитию женского предпринимательства. В структуре владельцев малого и среднего бизнеса доля женщин-предпринимателей достигла 48%.

Реализуется ряд программ по поддержке женского бизнеса. Так, за весь период деятельности АО Фонд развития предпринимательства «Даму» поддержал более 105 тыс. проектов женского предпринимательства на сумму 4,1 млрд тенге.

На сегодняшний день имеются отдельно действующие программы по улучшению жилищных условий женщин. Совместно с Азиатским банком развития, «Отбасы банк» запустил ипотечную программу «Ұмай», которая за три года помогла 3 660 казахстанским женщинам приобрести жилье. Общая сумма кредитования составила 41,2 млрд тенге. Также теперь на жильё от государства смогут претендовать женщины, потерявшие кормильца. Вдовы будут добавлены в отдельную самостоятельную категорию очередников.

Одним из самых значимых событий прошлого года стало принятие закона о семейно-бытовом насилии. В новой редакции ужесточена уголовная ответственность, принят ряд норм по укреплению института семьи и профилактике бытового насилия.

По поручению Президента в МВД в структуре Комитета административной полиции создано Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием и защите женщин от насилия. Введена специализация следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и несовершеннолетних (в состав следственно-оперативных групп по республике включено 280 следователей-женщин). Инспекторами по защите женщин от насилия защищены права 16 тыс. женщин.

Одной из новелл закона является создание единой сети Центров поддержки семьи, координируемой МКИ РК. В связи с этим с июня 2024 года количество Центров увеличилось с 33 до 104. Для раннего выявления семей в тяжелой жизненной ситуации сформированы мобильные рабочие группы из числа специалистов профильных ведомств МКИ, МТСЗН, МВД, МЗ.

Между тем, с момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году страна взяла уверенный курс на формирование устойчивой гендерной политики, успешно комбинируя национальные и международные приоритеты. В этих целях в Казахстане действует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

В частности, экспертов Национальной комиссии активно привлекают к законотворческому процессу. При их участии были разработаны свыше 50 правовых актов, гарантирующих права и свободы в семейно-бытовой сфере и защиту детей.

Также экспертные группы Нацкомиссии совершают выезды в регионы. В 2024 году было охвачено 2 тыс женщин, в том числе 134 многодетные семьи. На месте проведен комплексный анализ проблем, оценка региональных особенностей и выработка решений.

Второй год в партнерстве с организацией «TechnoWomen» и международным технопарком «Astana Hub» реализуется проект «IT-Aiel», направленный на повышение цифровых компетенций безработных женщин и декретниц. После обучения доходы первых выпускниц выросли на 45%. Всего обучению цифровым наукам, кибербезопасности и электронной коммерции охвачены в этом году 18 тыс. девушек и женщин.

Также в постоянном фокусе внимания Национальной комиссии и вопросы охраны репродуктивного здоровья, развития женского предпринимательства и поддержка сельских женщин.

В 2025 году перед Нацкомиссией по делам женщин и семейно-демографической политике поставлен ряд задач.

По поручению Главы государства Национальная комиссия сосредоточит свои усилия на продвижении идеи ответственного родительства, укрепление института брака и семьи, культивирования нравственных ценностей.

В свою очередь, 2025 год ознаменуется двумя важными датами гендерной повестки – 30-летием Пекинской декларации и 25-летием резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины. Мир. Безопасность». Это ключевые международные документы, направленные на расширение прав женщин и обеспечение гендерного равенства.

Большая работа ведется по исполнению обязательств в рамках международной гендерной повестки. Актуализирован Национальный План мероприятий по реализации резолюций 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины. Мир. Безопасность», который был высоко оценен экспертами и дипломатическим корпусом. План предусматривает подготовку военных советниц по гендерным вопросам, продвижение женщин в системах Минобороны, МВД, МЧС, ГП на руководящие должности, а также мониторинг их дальнейшей карьеры и другие задачи.

Таким образом, в сфере реализации гендерной политики Казахстан продолжает курс на укрепление гендерного равенства и ликвидацию дискриминации в отношении женщин, ведется планомерная работа по выстраиванию необходимой правовой и институциональной базы, создаются необходимые условия, способствующие физическому, интеллектуальному и духовно-нравственному развитию женщин.