Казахстан нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК

2 июня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

"На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по Соглашению. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль месяц на 0,648 млн.барр/сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн.барр/сут.