Казахстан не позволит использовать свою территорию для каких-то вторжений – МИД

Международное сотрудничество, Политика
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Диасов Ораз
корреспондент

Как отметил глава МИД, Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную политику.

Фото: Kazpravda.kz

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан не видит рисков нападения со стороны России, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Казахстан не позволит использовать свою территорию для каких-то вторжений и наложений санкций. Тем не менее, на данный момент мы не видим и не ощущаем каких-либо угроз со стороны России», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе.

«Мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что касается двусторонних взаимоотношений, у нас есть солидная правовая база, и это еще один важный момент, поскольку мы завершили делимитацию границ между Казахстаном и Россией, вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тыс. км, и 70% этой границы уже было демаркировано. Поэтому на сегодня Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную политику», - заявил глава МИД.

Мухтар Тлеуберди также сообщил, что между правительством Казахстана и администрацией США налажены регулярные консультации по вопросу избежания негативных последствий для экономики Казахстана, а также во избежание возможных вторичных санкций.

«С двух сторон назначены национальные координаторы, они на регулярной связи. И американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о кейсах, по которым возможны вторичные санкции. На сегодня у нас нет казахстанских компаний или секторов, которые бы находились под вторичными санкциями», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

 

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