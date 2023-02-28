Казахстан не позволит использовать свою территорию для каких-то вторжений – МИД

Как отметил глава МИД, Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную политику.
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан не видит рисков нападения со стороны России, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«Казахстан не позволит использовать свою территорию для каких-то вторжений и наложений санкций. Тем не менее, на данный момент мы не видим и не ощущаем каких-либо угроз со стороны России», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По его словам, Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе.
«Мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что касается двусторонних взаимоотношений, у нас есть солидная правовая база, и это еще один важный момент, поскольку мы завершили делимитацию границ между Казахстаном и Россией, вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тыс. км, и 70% этой границы уже было демаркировано. Поэтому на сегодня Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную политику», - заявил глава МИД.
Мухтар Тлеуберди также сообщил, что между правительством Казахстана и администрацией США налажены регулярные консультации по вопросу избежания негативных последствий для экономики Казахстана, а также во избежание возможных вторичных санкций.
«С двух сторон назначены национальные координаторы, они на регулярной связи. И американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о кейсах, по которым возможны вторичные санкции. На сегодня у нас нет казахстанских компаний или секторов, которые бы находились под вторичными санкциями», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Казахстана.