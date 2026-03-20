Казахстан занял 33-е место в World Happiness Report 2025, опередив Францию (35-е) и Сингапур (36-е). Среди постсоветских стран республика выглядит уверенно, позиция за год выросла на +0.962, один из лучших скачков в топ-40.

Как считают счастье

Рейтинг строится на шести факторах: ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка, свобода выбора, щедрость и уровень коррупции. Каждый житель оценивает жизнь по шкале от 0 до 10. Итог - среднее за три года (2022–2024).

Кто на вершине

Финляндия - первая восьмой год подряд. Следом - Исландия и Дания. Примечательно, что в топ-5 неожиданно ворвалась Коста-Рика (4-е место) - обогнав Швецию, Норвегию и Нидерланды. Латиноамериканцы традиционно оценивают жизнь выше, чем можно ожидать по экономическим показателям - феномен, который исследователи давно называют «латиноамериканским парадоксом счастья».

На 8-м месте Израиль, несмотря на продолжающийся конфликт. Замыкает список, 147-м, Афганистан.

Что особенного у Казахстана

Казахстан показал высокие результаты в доверии и взаимопомощи, теме этого года. Страна заняла 30-е место по готовности вернуть кошелёк соседу и 42-е незнакомцу. Франция и Сингапур, несмотря на более высокий ВВП, оказались позади.