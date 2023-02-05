Казахстан окутает сильный туман: объявлено штормовое предупреждение

Усиление ветра, гололед и туман ожидаются в Казахстане 6 февраля, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

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По прогнозу синоптиков, большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

В связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды: в северной части республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололед и туман.

Штормовое предупреждение из-за тумана, ветра и гололеда объявлено в нескольких регионах Казахстана: на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, в центре Кызылординской, на юге Карагандинской, а также на севере, востоке Северо-Казахстанской областей и в городах Петропавловск, Шымкент и Туркестан.